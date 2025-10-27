Каталог компаній
3M
  • Зарплати
  • Фінансовий аналітик

  • Всі зарплати Фінансовий аналітик

3M Фінансовий аналітик Зарплати

Компенсація Фінансовий аналітик in United States у 3M становить $90K за year для T1. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $100K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 3M. Останнє оновлення: 10/27/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
Financial Analyst
$90K
$85.5K
$2.5K
$2K
T2
Advanced Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
Specialist Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

Графік Вестингу

0%

РІК 1

0%

РІК 2

100 %

РІК 3

Тип Акцій
RSU + Options

У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)

  • 0% передається у 2nd-РІК (0.00% щорічно)

  • 100% передається у 3rd-РІК (100.00% щорічно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU + Options

У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Поширені запитання

Підписатися на перевірені Фінансовий аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в 3M in United States складає річну загальну компенсацію $161,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 3M для позиції Фінансовий аналітик in United States складає $111,000.

