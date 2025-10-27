Середня загальна компенсація Інженер-електрик in United States у 3M варіюється від $91.3K до $128K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 3M. Останнє оновлення: 10/27/2025
Середня загальна компенсація
Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!
0%
РІК 1
0%
РІК 2
100 %
РІК 3
У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:
0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)
0% передається у 2nd-РІК (0.00% щорічно)
100% передається у 3rd-РІК (100.00% щорічно)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.