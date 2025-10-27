3M Менеджер з науки про дані Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер з науки про дані in United States у 3M варіюється від $135K до $196K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 3M. Останнє оновлення: 10/27/2025

Середня загальна компенсація $153K - $178K United States Поширений діапазон Можливий діапазон $135K $153K $178K $196K Поширений діапазон Можливий діапазон

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 0 % РІК 1 0 % РІК 2 100 % РІК 3 Тип Акцій RSU + Options У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу: 0 % передається у 1st - РІК ( 0.00 % щорічно )

0 % передається у 2nd - РІК ( 0.00 % щорічно )

100 % передається у 3rd - РІК ( 100.00 % щорічно ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % РІК 1 33.3 % РІК 2 33.3 % РІК 3 Тип Акцій RSU + Options У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу: 33.3 % передається у 1st - РІК ( 33.30 % щорічно )

33.3 % передається у 2nd - РІК ( 33.30 % щорічно )

33.3 % передається у 3rd - РІК ( 33.30 % щорічно ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Який графік вестингу в 3M ?

