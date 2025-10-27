Каталог компаній
3M
Середня загальна компенсація Аналітик даних in Taiwan у 3M варіюється від NT$489K до NT$668K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 3M. Останнє оновлення: 10/27/2025

Середня загальна компенсація

NT$524K - NT$633K
Taiwan
Поширений діапазон
Можливий діапазон
NT$489KNT$524KNT$633KNT$668K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

0%

РІК 1

0%

РІК 2

100 %

РІК 3

Тип Акцій
RSU + Options

У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)

  • 0% передається у 2nd-РІК (0.00% щорічно)

  • 100% передається у 3rd-РІК (100.00% щорічно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU + Options

У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик даних в 3M in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$667,873. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 3M для позиції Аналітик даних in Taiwan складає NT$489,390.

Інші ресурси