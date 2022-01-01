Довідник компаній
2U
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

2U Зарплати

Діапазон зарплат 2U коливається від $64,631 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $295,764 для Фінансовий аналітик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 2U. Останнє оновлення: 8/10/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер надійності сайту

Менеджер продукту
Median $133K
Бізнес-аналітик
$123K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Аналітик даних
$86.1K
Науковець даних
$199K
Фінансовий аналітик
$296K
Людські ресурси
$127K
Маркетинг
$150K
Операційний маркетинг
$103K
Дизайнер продукту
$80.9K
Менеджер програми
$92.2K
Менеджер проекту
$64.6K
Аналітик кібербезпеки
$144K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$224K
Дослідник користувацького досвіду
$216K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

The highest paying role reported at 2U is Фінансовий аналітик at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $295,764. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 2U is $130,066.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для 2U

Пов'язані компанії

  • Sabre
  • Rubicon Project
  • CME Group
  • Morgan Stanley
  • Weedmaps
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси