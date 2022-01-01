23andMe Зарплати

Каталог компаній
Зарплата 23andMe варіюється від $48,634 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $305,520 для Маркетинг на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 23andMe. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Інженер-програміст
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Програмний менеджер
Median $170K
Дата-сайентист
Median $160K

Бізнес-аналітик
$181K
Аналітик даних
$147K
Фінансовий аналітик
$175K
Маркетинг
$306K
Продукт-дизайнер
$48.6K
Рекрутер
$242K
Аналітик з кібербезпеки
$204K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$269K
UX-дослідник
$173K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в 23andMe - це Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $305,520. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 23andMe складає $177,761.

