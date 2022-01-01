23andMe Зарплати

Зарплата 23andMe варіюється від $48,634 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $305,520 для Маркетинг на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 23andMe . Останнє оновлення: 9/7/2025