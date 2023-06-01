Довідник компаній
1X Technologies
1X Technologies Зарплати

Діапазон зарплат 1X Technologies коливається від $72,525 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $193,184 для Обслуговування клієнтів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 1X Technologies. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Обслуговування клієнтів
$193K
Інженер з апаратного забезпечення
$127K
Інженер-механік
$83.4K

Інженер-програміст
$72.5K
Часті запитання

The highest paying role reported at 1X Technologies is Обслуговування клієнтів at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $193,184. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1X Technologies is $104,998.

