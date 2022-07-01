1WorldSync Зарплати

Діапазон зарплат 1WorldSync коливається від $7,568 у загальній компенсації на рік для Графічний дизайнер на нижньому кінці до $140,700 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 1WorldSync . Останнє оновлення: 8/10/2025