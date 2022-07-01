Довідник компаній
1WorldSync
1WorldSync Зарплати

Діапазон зарплат 1WorldSync коливається від $7,568 у загальній компенсації на рік для Графічний дизайнер на нижньому кінці до $140,700 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 1WorldSync. Останнє оновлення: 8/10/2025

$160K

Графічний дизайнер
$7.6K
Дизайнер продукту
$29.6K
Операції з доходів
$74.5K

Інженер-програміст
$141K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в 1WorldSync, є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $140,700. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в 1WorldSync, становить $52,005.

