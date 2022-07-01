1QBit Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат 1QBit коливається від $64,264 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $149,250 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 1QBit. Останнє оновлення: 8/10/2025

$160K

Науковець даних
$118K
Інженер-програміст
$64.3K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$149K

Часті запитання

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại 1QBit là Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $149,250. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại 1QBit là $117,677.

