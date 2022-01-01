Довідник компаній
1Password
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

1Password Зарплати

Діапазон зарплат 1Password коливається від $32,474 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $218,900 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 1Password. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Дизайнер продукту
Median $115K
Обслуговування клієнтів
Median $32.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Менеджер продукту
Median $118K
Продажі
Median $139K
Бізнес-аналітик
$80.2K
Успіх клієнта
$137K
Менеджер з науки даних
$161K
Науковець даних
$137K
Маркетинг
$80.6K
Менеджер з партнерств
$92.6K
Менеджер з дизайну продукту
$188K
Інженер з продажів
$123K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$219K
Технічний письменник
$117K
Дослідник користувацького досвіду
$55K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У 1Password Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Маєте питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в 1Password, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $218,900. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в 1Password, становить $123,310.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для 1Password

Пов'язані компанії

  • Swimlane
  • Alert Logic
  • Security Compass
  • Cybereason
  • Workhuman
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси