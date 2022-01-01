Довідник компаній
1mg
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

1mg Зарплати

Діапазон зарплат 1mg коливається від $16,777 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $67,135 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 1mg. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Повнофункціональний інженер-програміст

Бекенд-інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $63.5K
Дизайнер продукту
$20.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Менеджер продукту
$67.1K
Менеджер програми
$42.9K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Den högst betalande rollen som rapporterats på 1mg är Менеджер продукту at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $67,135. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på 1mg är $36,319.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для 1mg

Пов'язані компанії

  • Ola
  • BookMyShow
  • Practo
  • OYO
  • Gett
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси