15Five
15Five Зарплати

Зарплата 15Five варіюється від $133,000 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $180,900 для Менеджер з продуктового дизайну на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 15Five. Останнє оновлення: 8/27/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $143K
Продукт-менеджер
Median $133K
Менеджер з продуктового дизайну
$181K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У 15Five Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

