11:FS
11:FS Зарплати

Діапазон зарплат 11:FS коливається від $79,395 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $99,494 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 11:FS. Останнє оновлення: 8/10/2025

$160K

Науковець даних
$98K
Менеджер продукту
$99.5K
Інженер-програміст
$79.4K

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в 11:FS, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $99,494. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в 11:FS, становить $98,000.

