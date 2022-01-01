10x Genomics Зарплати

Діапазон зарплат 10x Genomics коливається від $92,859 у загальній компенсації на рік для Менеджер з експлуатації на нижньому кінці до $477,375 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 10x Genomics . Останнє оновлення: 8/19/2025