10x Genomics
10x Genomics Зарплати

Діапазон зарплат 10x Genomics коливається від $92,859 у загальній компенсації на рік для Менеджер з експлуатації на нижньому кінці до $477,375 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці.

$160K

Інженер-програміст
Median $332K

Інженер з забезпечення якості

Інженер-механік
Median $230K
Біомедичний інженер
$120K

Науковець даних
$347K
Менеджер з експлуатації
$92.9K
Інформаційний технолог (ІТ)
$203K
Юридичний
$375K
Операційний маркетинг
$285K
Інженер-оптик
$219K
Дизайнер продукту
$159K
Менеджер продукту
$353K
Рекрутер
$214K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$477K
Часті запитання

El rol con mayor salario reportado en 10x Genomics es Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level con una compensación total anual de $477,375. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en 10x Genomics es $230,000.

