10x Banking Зарплати

Зарплата 10x Banking варіюється від $112,746 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $317,800 для IT-спеціаліст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 10x Banking. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $113K

Backend програмний інженер

IT-спеціаліст
$318K
Продукт-менеджер
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$123K
Архітектор рішень
$198K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в 10x Banking - це IT-спеціаліст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $317,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 10x Banking складає $162,499.

