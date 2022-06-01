Каталог компаній
10Pearls
10Pearls Зарплати

Зарплата 10Pearls варіюється від $15,393 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $45,328 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 10Pearls. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $18.4K

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
$15.4K
Продукт-дизайнер
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Поширені запитання

10Pearls年度總薪酬中位數為$18,425。

