1010data
1010data Зарплати

Діапазон зарплат 1010data коливається від $105,023 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $263,160 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників 1010data. Останнє оновлення: 8/23/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$105K
Науковець даних
$114K
Інженер-програміст
Median $125K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$263K
Архітектор рішень
$132K
Часті запитання

The highest paying role reported at 1010data is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $263,160. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1010data is $125,000.

