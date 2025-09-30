Каталог компаній
1-800 Contacts Інженер-програміст Зарплати в Salt Lake City Greater Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Salt Lake City Greater Area у 1-800 Contacts становить $117K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 1-800 Contacts. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
1-800 Contacts
Software Engineer
Draper, UT
Загалом за рік
$117K
Рівень
L2
Базова зарплата
$117K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в 1-800 Contacts?

$160K

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Поширені запитання

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Інженер-програміст hos 1-800 Contacts in Salt Lake City Greater Area ligger på en årlig samlet kompensation på $140,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos 1-800 Contacts for Інженер-програміст rollen in Salt Lake City Greater Area er $116,500.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для 1-800 Contacts

