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Zalando
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Zalando Зарплати

Діапазон зарплат Zalando коливається від $32,793 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $219,348 для Корпоративний розвиток на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Zalando. Останнє оновлення: 7/25/2025

$160K

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Інженер-програміст
C4 $67.6K
C5 $60.6K
C6 $90.2K
C7 $108K
C8 $142K
SC1 $160K

iOS-інженер

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковий дослідник

Інженер даних

Менеджер продукту
C6 $82.5K
C7 $99.1K
C8 $143K
SC1 $201K
Науковець даних
C5 $75.1K
C6 $93.6K
C7 $117K
C8 $144K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Менеджер з розробки програмного забезпечення
C7 $112K
C8 $141K
SC1 $194K
Бізнес-аналітик
C6 $63.3K
C7 $82K
C8 $106K
Аналітик даних
C6 $64.4K
C7 $87.4K
Дизайнер продукту
C6 $69.1K
C7 $90.7K
C8 $122K

UX-дизайнер

Маркетинг
C6 $58.8K
C7 $77.2K
Фінансовий аналітик
Median $78.4K
Людські ресурси
Median $89.4K
Менеджер програми
Median $93.6K
Розвиток бізнесу
Median $90.4K
Менеджер з науки даних
Median $139K
Операційний маркетинг
Median $70.9K
Менеджер з дизайну продукту
Median $148K
Менеджер проекту
Median $65.1K
Рекрутер
Median $65.1K
Бухгалтер
$113K

Технічний бухгалтер

Адміністративний асистент
$32.8K
Бізнес-операції
$95.3K
Менеджер з бізнес-операцій
$86.4K
Корпоративний розвиток
$219K
Обслуговування клієнтів
$100K
Інформаційний технолог (ІТ)
$119K
Продажі
$73.5K
Аналітик кібербезпеки
$113K
Технічний менеджер програми
$49.6K
Дослідник користувацького досвіду
$86.3K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Zalando Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Zalando, є Корпоративний розвиток at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $219,348. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Zalando, становить $90,669.

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