Zalando Зарплати

Діапазон зарплат Zalando коливається від $32,793 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $219,348 для Корпоративний розвиток на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Zalando . Останнє оновлення: 7/25/2025