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Touching Hearts offers compassionate, non-medical in-home care for seniors and individuals with disabilities, focusing on daily living assistance and companionship to improve their quality of life.
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