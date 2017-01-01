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Touching Hearts
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    Touching Hearts offers compassionate, non-medical in-home care for seniors and individuals with disabilities, focusing on daily living assistance and companionship to improve their quality of life.

    touchinghearts.com
    Веб-сайт
    2006
    Рік заснування
    1,000
    Кількість працівників
    $100M-$250M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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