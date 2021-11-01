Довідник компаній
Starry
Starry Зарплати

Діапазон зарплат Starry коливається від $104,475 у загальній компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому кінці до $182,408 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Starry. Останнє оновлення: 8/7/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $114K
Інженер з апаратного забезпечення
$117K
Інженер-механік
$104K

Менеджер продукту
$155K
Менеджер проекту
$124K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$182K
Технічний менеджер програми
$119K
Часті запитання

The highest paying role reported at Starry is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $182,408. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Starry is $119,400.

Інші ресурси