Starry Зарплати

Діапазон зарплат Starry коливається від $104,475 у загальній компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому кінці до $182,408 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Starry . Останнє оновлення: 8/7/2025