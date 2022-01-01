Довідник компаній
Staples
Staples Зарплати

Діапазон зарплат Staples коливається від $26,722 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $283,575 для Фінансовий аналітик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Staples. Останнє оновлення: 8/7/2025

Інженер-програміст
Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
Продажі
Менеджер продукту
Дизайнер продукту
UX-дизайнер

Бізнес-аналітик
Аналітик даних
Фінансовий аналітик
Маркетинг
Менеджер проекту
Аналітик кібербезпеки
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Архітектор рішень
Технічний менеджер програми
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Staples, є Фінансовий аналітик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $283,575. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Staples, становить $99,500.

