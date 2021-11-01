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Societe Generale
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Societe Generale Зарплати

Діапазон зарплат Societe Generale коливається від $19,083 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $197,040 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Societe Generale. Останнє оновлення: 7/30/2025

$160K

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Інженер-програміст
L1 $19.1K
L2 $27.5K
L3 $25.8K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
Median $50K
Менеджер продукту
L4 $56.8K
L5 $53K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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53 9
Бізнес-аналітик
Median $20.7K
Дизайнер продукту
Median $56.6K
Менеджер проекту
Median $82.4K
Аналітик даних
$62.9K
Фінансовий аналітик
$28.6K
Інформаційний технолог (ІТ)
$149K
Інвестиційний банкір
$138K
Юридичний
$189K
Консультант з менеджменту
$56.4K
Менеджер програми
$69.5K
Аналітик кібербезпеки
$76.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$197K
Архітектор рішень
$121K
Технічний менеджер програми
$69.3K
Технічний письменник
$40.3K
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Часті запитання

El rol més ben pagat informat a Societe Generale és Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $197,040. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Societe Generale és de $56,488.

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