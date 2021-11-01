Societe Generale Зарплати

Діапазон зарплат Societe Generale коливається від $19,083 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $197,040 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Societe Generale . Останнє оновлення: 7/30/2025