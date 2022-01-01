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Société Générale et Vous
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Société Générale et Vous Зарплати

Діапазон зарплат Société Générale et Vous коливається від $9,984 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $219,300 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Société Générale et Vous. Останнє оновлення: 7/30/2025

$160K

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Науковець даних
$46.7K
Людські ресурси
$10K
Менеджер продукту
$219K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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53 9
53 9
Інженер-програміст
$45.8K
Архітектор рішень
$27.9K
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Часті запитання

The highest paying role reported at Société Générale et Vous is Менеджер продукту at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $219,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Société Générale et Vous is $45,770.

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