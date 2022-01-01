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Skillshare
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Skillshare Зарплати

Діапазон зарплат Skillshare коливається від $140,000 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $235,935 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Skillshare. Останнє оновлення: 7/29/2025

$160K

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Науковець даних
Median $140K
Дизайнер продукту
$152K
Менеджер продукту
$231K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Інженер-програміст
$140K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$236K
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Часті запитання

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Skillshare هو Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $235,935. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Skillshare هو $152,235.

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