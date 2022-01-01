Skillshare Зарплати

Діапазон зарплат Skillshare коливається від $140,000 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $235,935 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Skillshare . Останнє оновлення: 7/29/2025