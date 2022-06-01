Skilljar Зарплати

Діапазон зарплат Skilljar коливається від $145,500 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $268,650 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Skilljar . Останнє оновлення: 7/29/2025