Skillbox Зарплати

Діапазон зарплат Skillbox коливається від $20,374 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $30,597 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Skillbox . Останнє оновлення: 7/29/2025