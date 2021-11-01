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Skillbox
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Skillbox Зарплати

Діапазон зарплат Skillbox коливається від $20,374 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $30,597 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Skillbox. Останнє оновлення: 7/29/2025

$160K

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Копірайтер
$22.9K
Маркетинг
$30.6K
Менеджер продукту
$29.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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Інженер-програміст
$20.4K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Skillbox, є Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $30,597. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Skillbox, становить $26,190.

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