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Skill Lync
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Skill Lync Зарплати

Діапазон зарплат Skill Lync коливається від $5,127 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $54,728 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Skill Lync. Останнє оновлення: 7/29/2025

$160K

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Операційний маркетинг
$5.6K
Менеджер продукту
$54.7K
Продажі
$5.1K

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Часті запитання

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Skill Lync هو Менеджер продукту at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $54,728. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Skill Lync هو $5,602.

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