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Sitel Group
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Sitel Group Зарплати

Діапазон зарплат Sitel Group коливається від $3,194 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $31,356 для Обслуговування клієнтів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sitel Group. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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$6.6K
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$31.4K
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Науковець даних
$22.7K
Інженер-програміст
$3.2K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Sitel Group, є Обслуговування клієнтів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $31,356. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Sitel Group, становить $8,528.

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