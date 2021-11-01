Sitel Group Зарплати

Діапазон зарплат Sitel Group коливається від $3,194 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $31,356 для Обслуговування клієнтів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sitel Group . Останнє оновлення: 8/5/2025