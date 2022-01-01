SITA Зарплати

Діапазон зарплат SITA коливається від $27,739 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $129,723 для Розвиток бізнесу на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників SITA . Останнє оновлення: 8/5/2025