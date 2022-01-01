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SITA
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SITA Зарплати

Діапазон зарплат SITA коливається від $27,739 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $129,723 для Розвиток бізнесу на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників SITA. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $66.2K
Бізнес-аналітик
$42.2K
Розвиток бізнесу
$130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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55 9
55 9
Фінансовий аналітик
$27.7K
Консультант з менеджменту
$49.5K
Маркетинг
$125K
Менеджер продукту
$37.5K
Менеджер проекту
$85.4K
Аналітик кібербезпеки
$64.2K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$48.7K
Архітектор рішень
$47.4K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в SITA, є Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $129,723. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в SITA, становить $49,525.

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