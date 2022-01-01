Sisense Зарплати

Діапазон зарплат Sisense коливається від $38,592 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $218,900 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sisense . Останнє оновлення: 8/5/2025