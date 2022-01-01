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Sisense
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Sisense Зарплати

Діапазон зарплат Sisense коливається від $38,592 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $218,900 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sisense. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $99.8K
Бухгалтер
$119K
Бізнес-аналітик
$143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Обслуговування клієнтів
$162K
Аналітик даних
$139K
Інформаційний технолог (ІТ)
$38.6K
Менеджер продукту
$112K
Рекрутер
$86.2K
Продажі
$219K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$159K
Архітектор рішень
$144K
Технічний менеджер програми
$101K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
Options

У Sisense Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Sisense, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $218,900. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Sisense, становить $129,320.

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