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Sirona Medical
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Sirona Medical Зарплати

Діапазон зарплат Sirona Medical коливається від $149,021 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $208,950 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sirona Medical. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Науковець даних
$193K
Дизайнер продукту
$149K
Менеджер продукту
$156K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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55 9
55 9
Інженер-програміст
$176K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$209K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Sirona Medical, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $208,950. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Sirona Medical, становить $176,400.

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