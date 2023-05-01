Sirona Medical Зарплати

Діапазон зарплат Sirona Medical коливається від $149,021 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $208,950 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sirona Medical . Останнє оновлення: 8/5/2025