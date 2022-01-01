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SiriusXM
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SiriusXM Зарплати

Діапазон зарплат SiriusXM коливається від $76,569 у загальній компенсації на рік для Менеджер програми на нижньому кінці до $444,210 для Корпоративний розвиток на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників SiriusXM. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Інженер-програміст
Software Engineer III $166K
Senior Software Engineer $197K
Staff Software Engineer $261K

Бекенд-інженер

Менеджер продукту
Median $225K
Науковець даних
Median $145K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

55 9
55 9
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $253K
Бухгалтер
$96.5K

Технічний бухгалтер

Бізнес-аналітик
$207K
Розвиток бізнесу
$311K
Корпоративний розвиток
$444K
Аналітик даних
$219K
Менеджер з науки даних
$289K
Інженер з апаратного забезпечення
$102K
Людські ресурси
$139K
Маркетинг
$107K
Дизайнер продукту
$214K
Менеджер програми
$76.6K
Менеджер проекту
$123K
Продажі
$87.9K
Технічний менеджер програми
$177K
Дослідник користувацького досвіду
$76.6K
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Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У SiriusXM RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в SiriusXM, є Корпоративний розвиток at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $444,210. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в SiriusXM, становить $177,383.

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