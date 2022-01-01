SiriusXM Зарплати

Діапазон зарплат SiriusXM коливається від $76,569 у загальній компенсації на рік для Менеджер програми на нижньому кінці до $444,210 для Корпоративний розвиток на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників SiriusXM . Останнє оновлення: 8/5/2025