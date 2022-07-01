Singular Genomics Зарплати

Діапазон зарплат Singular Genomics коливається від $141,788 у загальній компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому кінці до $181,300 для Інженер-електрик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Singular Genomics . Останнє оновлення: 8/5/2025