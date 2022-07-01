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Singular Genomics
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Singular Genomics Зарплати

Діапазон зарплат Singular Genomics коливається від $141,788 у загальній компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому кінці до $181,300 для Інженер-електрик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Singular Genomics. Останнє оновлення: 8/5/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $151K
Інженер-електрик
$181K
Інженер з апаратного забезпечення
$142K

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Менеджер з розробки програмного забезпечення
$169K
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Часті запитання

Най-високоплатената роля, докладвана в Singular Genomics, е Інженер-електрик at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $181,300. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Singular Genomics, е $160,175.

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