Simply Зарплати

Діапазон зарплат Simply коливається від $129,894 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $147,961 для Аналітик даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Simply . Останнє оновлення: 8/1/2025