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Simply
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Simply Зарплати

Діапазон зарплат Simply коливається від $129,894 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $147,961 для Аналітик даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Simply. Останнє оновлення: 8/1/2025

$160K

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Бізнес-аналітик
$143K
Аналітик даних
$148K
Інженер-програміст
$130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Simply, є Аналітик даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $147,961. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Simply, становить $142,518.

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