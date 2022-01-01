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Sasken Technologies
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Sasken Technologies Зарплати

Діапазон зарплат Sasken Technologies коливається від $10,762 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $99,500 для Інженер з апаратного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sasken Technologies. Останнє оновлення: 8/3/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $10.8K
Інженер з апаратного забезпечення
$99.5K
Венчурний капіталіст
$33.5K

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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Sasken Technologies, є Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $99,500. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Sasken Technologies, становить $33,485.

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