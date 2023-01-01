Довідник компаній
Sally Beauty Holdings
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Sally Beauty Holdings Зарплати

Діапазон зарплат Sally Beauty Holdings коливається від $58,800 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $129,350 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sally Beauty Holdings . Останнє оновлення: 8/8/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інформаційний технолог (ІТ)
$58.8K
Маркетинг
$68.6K
Менеджер продукту
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Інженер-програміст
$129K
Дослідник користувацького досвіду
$113K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Sally Beauty Holdings , є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $129,350. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Sally Beauty Holdings , становить $112,700.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Sally Beauty Holdings

Пов'язані компанії

  • Intuit
  • PayPal
  • Roblox
  • Apple
  • Microsoft
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси