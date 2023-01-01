Sally Beauty Holdings Зарплати

Діапазон зарплат Sally Beauty Holdings коливається від $58,800 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $129,350 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Sally Beauty Holdings . Останнє оновлення: 8/8/2025