Довідник компаній
Saks Fifth Avenue
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Saks Fifth Avenue Зарплати

Діапазон зарплат Saks Fifth Avenue коливається від $72,471 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $280,500 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Saks Fifth Avenue. Останнє оновлення: 8/8/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $200K
Бухгалтер
$95.5K
Аналітик даних
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Науковець даних
$156K
Графічний дизайнер
$90.5K
Інформаційний технолог (ІТ)
$72.5K
Маркетинг
$114K
Операційний маркетинг
$151K
Менеджер продукту
$144K
Рекрутер
$91.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$281K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Saks Fifth Avenue, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $280,500. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Saks Fifth Avenue, становить $114,425.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Saks Fifth Avenue

Пов'язані компанії

  • Google
  • PayPal
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси