Довідник компаній
SAIC
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

SAIC Зарплати

Діапазон зарплат SAIC коливається від $40,768 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $651,379 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників SAIC. Останнє оновлення: 8/7/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер мережевих технологій

Системний інженер

DevOps-інженер

Інформаційний технолог (ІТ)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Архітектор рішень
Median $220K

Архітектор хмарних технологій

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Науковець даних
Median $125K
Аналітик кібербезпеки
Median $177K
Адміністративний асистент
$131K
Інженер-авіакосмічної галузі
$84.6K
Бізнес-операції
$142K
Бізнес-аналітик
$75.3K
Аналітик даних
$40.8K
Інженер-електрик
$230K
Інженер з апаратного забезпечення
$161K
Людські ресурси
$147K
Консультант з менеджменту
$121K
Інженер-механік
$104K
Дизайнер продукту
$651K
Менеджер продукту
$191K
Менеджер програми
$166K
Менеджер проекту
$169K
Продажі
$124K
Інженер з продажів
$136K
Технічний менеджер програми
$177K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в SAIC, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $651,379. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в SAIC, становить $135,675.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для SAIC

Пов'язані компанії

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • NETSCOUT
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси