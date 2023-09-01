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Rocket Industrial
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    Rocket Industrial is a national distributor of packaging equipment, materials, and supplies. They specialize in helping high performance companies optimize their packaging and automation processes.

    rocketindustrial.com
    Веб-сайт
    1957
    Рік заснування
    150
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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