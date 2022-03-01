Довідник компаній
Recharge
Recharge Зарплати

Діапазон зарплат Recharge коливається від $48,179 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $103,565 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Recharge. Останнє оновлення: 8/7/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $86.4K
Науковець даних
$48.2K
Маркетинг
$73.1K

Дизайнер продукту
$76.2K
Менеджер продукту
$95.1K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$104K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Recharge, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $103,565. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Recharge, становить $81,331.

