Довідник компаній
Recharge Payments
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Recharge Payments Зарплати

Діапазон зарплат Recharge Payments коливається від $79,644 у загальній компенсації на рік для Маркетинг in Canada на нижньому кінці до $295,470 для Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Recharge Payments. Останнє оновлення: 8/7/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $195K
Маркетинг
$79.6K
Дизайнер продукту
$128K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Менеджер продукту
$99.5K
Продажі
$223K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$295K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Recharge Payments, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $295,470. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Recharge Payments, становить $161,722.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Recharge Payments

Пов'язані компанії

  • Uber
  • LinkedIn
  • Apple
  • Airbnb
  • Databricks
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси