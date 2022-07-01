Qventus Зарплати

Діапазон зарплат Qventus коливається від $148,859 у загальній компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому кінці до $182,910 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Qventus . Останнє оновлення: 8/6/2025