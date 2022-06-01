PacBio Зарплати

Діапазон зарплат PacBio коливається від $100,500 у загальній компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому кінці до $276,375 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників PacBio . Останнє оновлення: 8/6/2025