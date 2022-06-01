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PacBio
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PacBio Зарплати

Діапазон зарплат PacBio коливається від $100,500 у загальній компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому кінці до $276,375 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників PacBio. Останнє оновлення: 8/6/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $205K
Бізнес-аналітик
$186K
Науковець даних
$248K

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56 9
56 9
Інженер з апаратного забезпечення
$149K
Інженер-механік
$101K
Менеджер проекту
$276K
Продажі
$105K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в PacBio, є Менеджер проекту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $276,375. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в PacBio, становить $186,065.

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