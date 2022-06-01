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PacBio
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    Pacific Biosciences of California, Inc. is an American biotechnology company founded in 2004 that develops and manufactures systems for gene sequencing and some novel real time biological observation.

    pacb.com
    Веб-сайт
    2004
    Рік заснування
    720
    Кількість працівників
    $100M-$250M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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