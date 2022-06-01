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Pacific Biosciences of California, Inc. is an American biotechnology company founded in 2004 that develops and manufactures systems for gene sequencing and some novel real time biological observation.
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