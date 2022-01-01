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OZON
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OZON Зарплати

Діапазон зарплат OZON коливається від $6,942 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $134,670 для Обслуговування клієнтів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників OZON. Останнє оновлення: 8/6/2025

$160K

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Інженер-програміст
17 $26K
18 $44.8K
19 $58.9K
20 $59.4K
21 $89.6K
22 $58.7K

Фронтенд-інженер

Інженер машинного навчання

Бекенд-інженер

Інженер з забезпечення якості

Android-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Аналітик даних
17 $24K
18 $37K
Менеджер продукту
17 $18.1K
18 $58.7K
19 $73.7K
20 $74.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

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56 9
56 9
Менеджер з розробки програмного забезпечення
20 $66.2K
21 $73.9K
Науковець даних
18 $39K
19 $56.6K
Дизайнер продукту
Median $26K
Бізнес-аналітик
Median $24.1K
Менеджер з науки даних
Median $50.3K
Бухгалтер
$30.3K
Адміністративний асистент
$101K
Розвиток бізнесу
$18.1K
Обслуговування клієнтів
$135K
Фінансовий аналітик
$37.1K
Інженер з апаратного забезпечення
$20.9K
Людські ресурси
Median $29.5K
Маркетинг
$6.9K
Менеджер проекту
$32.3K
Операції з доходів
$19.2K
Технічний менеджер програми
$82.5K
Технічний письменник
$15.7K
Загальна винагорода
$19.8K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в OZON, є Обслуговування клієнтів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $134,670. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в OZON, становить $38,065.

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