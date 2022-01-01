OZON Зарплати

Діапазон зарплат OZON коливається від $6,942 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $134,670 для Обслуговування клієнтів на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників OZON . Останнє оновлення: 8/6/2025