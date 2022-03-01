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Oyster HR
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Oyster HR Зарплати

Діапазон зарплат Oyster HR коливається від $98,999 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $235,620 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Oyster HR. Останнє оновлення: 8/6/2025

$160K

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$236K
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$148K
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Технічний менеджер програми
$149K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Oyster HR, є Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $235,620. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Oyster HR, становить $148,377.

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