Oyster HR Зарплати

Діапазон зарплат Oyster HR коливається від $98,999 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $235,620 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Oyster HR . Останнє оновлення: 8/6/2025