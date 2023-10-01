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Nationale-Nederlanden
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Nationale-Nederlanden Зарплати

Діапазон зарплат Nationale-Nederlanden коливається від $80,126 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $175,808 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Nationale-Nederlanden. Останнє оновлення: 7/27/2025

$160K

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Інженер-програміст
Median $80.1K
Науковець даних
$81.7K
Менеджер програми
$176K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$131K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Nationale-Nederlanden, є Менеджер програми at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $175,808. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Nationale-Nederlanden, становить $106,199.

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