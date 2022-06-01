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National Inventors Hall of Fame
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    The National Inventors Hall of Fame is an American not-for-profit organization, founded in 1973, which recognizes individual engineers and inventors who hold a US patent of significant technology.

    http://www.invent.org
    Веб-сайт
    1973
    Рік заснування
    270
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

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