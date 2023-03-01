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National Institutes of Health
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National Institutes of Health Зарплати

Діапазон зарплат National Institutes of Health коливається від $74,625 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $167,280 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників National Institutes of Health. Останнє оновлення: 7/27/2025

$160K

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Науковець даних
Median $90K
Інженер-програміст
Median $150K
Біомедичний інженер
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Бізнес-аналітик
$74.6K
Інформаційний технолог (ІТ)
$167K
Інженер-механік
$80.4K
Менеджер програми
$157K
Менеджер проекту
$149K
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Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в National Institutes of Health, є Інформаційний технолог (ІТ) at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $167,280. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в National Institutes of Health, становить $149,625.

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