National Institutes of Health Зарплати

Діапазон зарплат National Institutes of Health коливається від $74,625 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $167,280 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників National Institutes of Health . Останнє оновлення: 7/27/2025